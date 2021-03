Tchad: le gouvernement prépare le terrain pour ses grands projets numériques

Dans le cadre de son plan stratégique 2020-2030, le gouvernement tchadien s’est doté d’environ 270 projets dans le secteur numérique. Ce lundi, 15 mars, une visioconférence a eu lieu entre le ministère des Postes et de l’Economie numérique, la Banque Européenne d’Investissement et le cabinet Deloitte pour démarrer la réalisation de ces projets.



« Le secteur de l’économie numérique est un secteur porteur », déclare le ministre tchadien des Postes et de l’Economie numérique, Idriss Saleh Bachar. Cette rencontre virtuelle entre le gouvernement tchadien et ses deux partenaires qui sont la Banque européenne d’investissement (BEI) et le cabinet Deloitte, est un premier pas dans le processus de mise en œuvre de ces quelques projets. Elle a consisté à voir dans quelles conditions la BEI, qui est un partenaire financier du Tchad, dans la réalisation de ces projets, pourra investir.

Pour identifier les meilleurs projets parmi les 270, la BEI a confié la mission au cabinet Deloitte. Ce cabinet aura la responsabilité de structurer ces projets et les mettre à la disposition de la BEI.

1500 milliards de nos francs, c’est le budget prévisionnel de la réalisation de ces projets. Ce coût sera supporté par le gouvernement tchadien et ses partenaires dont la BAD, l’Union européenne… Car “l’Etat tchadien a aussi d’autres priorités sociales”, précise Dr Idriss Saleh Bachar.

Dans les prochains jours, il y aura une table-ronde qui réunira tous ces partenaires et chacun d’eux précisera dans quel projet il souhaite investir.