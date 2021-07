Tchad : le gouvernement autorise deux marches

BREVE – Par les arrêtés 083 et 084 de ce jeudi 22 juillet 2021, le ministre de la Sécurité publique et de l’Immigration, Souleyman Abakar Adam autorise les marches pacifiques respectives de l’Organisation des femmes du Mouvement patriotique du salut (OF/MPS) le mardi 27 juillet et de l’association “House of Africa” le samedi 31 juillet 2021. L’itinéraire est le même pour les deux marches, à savoir : Maison de la Femme vers le Palais du 15 janvier. Le ministre prévient qu’en cas de casses, vols ou débordements, les organisations initiatrices seront tenues pour responsables devant les juridictions.