Tchad : le gouvernement adopte le projet de loi de finances rectificative pour l’année 2020

Le gouvernement du Tchad vient d’adopter le projet de loi de finances rectificative 2020, au cours d’un conseil extraordinaire des ministres, tenu ce lundi 3 août.

L’adoption du projet de loi de finances rectificative est justifiée par la survenance brusque et dramatique de la pandémie de la Covid-19. Cette situation a entraîné l’effondrement de l’économie mondiale, la chute drastique des prix des matières premières notamment celui du pétrole et la rupture de la chaine logistique mondiale.

Selon le compte rendu du conseil extraordinaire des ministres, la loi de finances rectificative se veut réaliste et vise à apporter des réponses adaptées mais fortes à la conjoncture socio-économique, sanitaire et sécuritaire que traverse le pays.

Au plan macroéconomique, le projet de loi de Finances rectificative est conçu sur la base des hypothèses suivantes :

Le taux de croissance de PIB rectifié passe de 3,4% à 0,5% ;

La production pétrolière passe de 150 953 barils/jour à 147 408 barils par jour ;

Le cours du Brent passe de 60,5 USD le baril à 36,2 USD.

De manière chiffrée, les recettes budgétaires passent de 1.209 milliards FCFA à 1.136 milliards FCFA alors que les dépenses passent de 1.052 milliards FCFA à 1.196 milliards FCFA. C’est avec un déficit budgétaire de 60 milliards 252 millions FCFA, non compris le règlement des arriérés intérieurs à hauteur de 165 milliards FCFA ; la recapitalisation des banques pour 14 milliards FCFA ; l’amortissement de la dette intérieure et extérieure pour 97 milliards FCFA et l’abondement du compte de lissage des prix et de la production pétrolière à hauteur de 10 milliards FCFA.

Ces différents gaps seront financés par les appuis budgétaires des partenaires, explique le gouvernement dans le compte rendu du conseil des ministres.