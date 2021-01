Tchad : le général Routouang repose désormais dans son village

Décédé le vendredi 22 janvier 2021, le général et député, Routouang Yoma Golom est enterré ce samedi 30 janvier. Les obsèques officielles ont lieu à Djarwaye, son village dans le Mayo Kebbi Est.

De nombreuses personnalités civiles (membres du gouvernement, députés, membres du bureau politique du MPS, etc.) et militaires ont tenu à faire le déplacement pour rendre un dernier hommage à l’officier général et homme politique. En tête de ces personnalités, il y a le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet, représentant le chef de l’Etat.

Une vue des personnalités aux obsèques

L’atmosphère était lourde. Parents, amis et connaissances ne pouvaient se contenir à l’arrivée du corps. Une cérémonie de décoration à titre posthume a eu lieu. Le défunt est élevé au rang de Commandeur de l’Ordre du mérite civique du Tchad par le représentant du président de la République.

Kalzeubé Payimi Deubet est ensuite allé réconforter les veuves et orphelins, tous habillés en noir en signe de deuil.

La famille éplorée

Marié à trois femmes, feu général Routouang Yoma Golom laisse après lui 24 enfants et 34 petits-fils. Il faut noter également que le défunt général, mort à 73 ans, a été admis à la troisième section en 2011 après avoir servi l’armée pendant 40 ans. Elu député la même année, il l’est resté jusqu’à sa mort.