Tchad : le FPR plaide le sort de Baba Ladé

POLITIQUE – Les militants du FPR, représentés par leur secrétaire général, Ibrahim Moussa, plaide par le biais d’une lettre ouverte, adressée au président Déby, la libération du leader de leur mouvement politique Mahamat Abdelkadre, plus connu sous le nom de Baba Ladé.

En effet, Baba Ladé a fini de purger sa peine d’emprisonnement depuis le 5 janvier 2020 et pourtant, il est à ce jour toujours écroué à la maison d’arrêt de Moussoro, dans le Barh El-Ghazal. Le secrétaire général du FPR rappelant au président de la République qui incarne et est le garant des lois et libertés du peuple tchadien, Baba Ladé est rentré dans la légalité depuis 2012 et ce, par sa politique de main tendue.

Baba Ladé est aujourd’hui “victime d’erreurs des inconséquences des autres“, c’est pourquoi les militants du FPR en sollicitent la grâce présidentielle. Il faut retenir que le président est le premier magistrat, garant d’une justice juste, indépendante et libre. La décision lui revient.

BACTAR Frank I.