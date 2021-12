Tchad: le Fond européen de développement (FED) et le Programme sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN) entament des travaux dans la province de wadi Fira

Dans le cadre de la logique d’intervention du 11e Fonds Européen de Développement (FED), le Programme Sécurité Alimentaire et Nutritionnel (SAN) qui a pour objectif de promouvoir le développement socio-économique du Tchad par une réduction de la malnutrition, entame d’énormes travaux dans la province de wadi Fira.

C’est le Secrétaire général adjoint du ministère de l’Hydraulique urbaine et rurale, Nour Saleh Haggar, qui a présidé la cérémonie en présence du Secrétaire général provincial du Wadi Fira, représentant le gouverneur, Le préfet de Dar Al Fawaki, le chef de la composante Eau Assainissement et Hygiène du Programme (SAN) Abdel Aziz Bouba, le Maire de la ville d’amzoer, le Directeur adjoint de l’Approvisionnement en Eau Potable, Béchir Mahamat Saleh Ahmat, le DG de l’entreprise SMFC Abdelkerim Saleh.

Les réalisations de ce programme visent a promouvoir le développement socio-économique par des interventions dans plusieurs secteurs clés notamment le secteur de santé, de nutrition, de l’eau, de l’assainissement, de la sécurité alimentaire et des infrastructures routières.

C’est ainsi que le Gouvernement du Tchad et l’Union Européenne à travers le Programme de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (SAN), 11ième FED s’attèlent pour assurer un accès durable à l’eau potable dans cinq provinces du Tchad.

Dans son intervention, le Préfet de Dar Al Fawaki a exprimé ses remerciements au Gouvernement tchadien, au président du Conseil Militaires de Transition et l’Union Européenne pour tout le travail accompli dans le cadre du projet du 11ème FED.

Le Secrétaire général adjoint du ministère de l’Hydraulique urbaine et rurale, Nour Saleh Haggar, en lançant les travaux a salué la qualité de la mobilisation de la population. Pour lui, cela témoigne de l’intérêt que les autorités accordent à ce projet sans lequel, il ne peut y avoir un développement durable. Il a fait savoir que l’accès à l’eau potable occupe une place de choix dans le programme des plus hautes autorités du pays.

A travers la composante eau, hygiène et assainissement du Programme (SAN), il a été prévu la construction des infrastructures hydrauliques et sanitaires dans les lieux publics en vue d’améliorer les carences d’accès à l’eau potables et aux services d’assainissement pour répondre à la malnutrition chronique dans les provinces ciblées.

Pour atteindre les objectifs assignés au programme, une maitrise d’œuvre déléguée (MOD) a été recrutée pour assurer l’expertise et accompagné le programme dans sa mise en œuvre. Des contrats de services ont été signés avec des entreprises et des subventions ont été accordées à des ONG pour la mise en œuvre respectivement des travaux de forages et des approches dans tous les villages sélectionnés dans le cadre des projets (SAN). Les lancements des dites activités ont été déjà effectifs dans les zones sud du programme depuis quelques mois, par contre celles du Ouaddaï et Wadi-Fira sont lancés ce mois de Décembre 2021. Il est prévu dans cette localité la réalisation de 265 forages.