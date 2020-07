Tchad : le CSAI honore 40 imams et prédicateurs formés au Maroc

Le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI) du Tchad a organisé, le 7 juillet 2020, à la grande mosquée de N’Djamena, une cérémonie pour honorer la 5ème promotion des lauréats tchadiens de l’Institut Mohammed VI.

40 imams et prédicateurs tchadiens ont bénéficié d’une formation à l’Institut Mohammed VI du Maroc. Une cérémonie a été organisée à leur honneur par le Conseil Supérieur des Affaires Islamiques (CSAI). Elle a vu la participation de l’ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdellatif ERROJA, du président de la fondation Mohammed VI des Oulemas africains, du président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques et des membres des bureaux de ces deux institutions ainsi que de plusieurs imams et prédicateurs tchadiens.

Dans leurs adresses respectives, les intervenants ont successivement salué le rôle de l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams et prédicateurs. Ces derniers accompagnent les efforts fournis par le CSAI afin de leur permettre de s’acquitter de leur rôle de prêcher les principes de l’Islam qui prône la tolérance, le juste milieu et la modération.

Les bénéficiaires ont également salué la coopération entre le Maroc et le Tchad dans le domaine cultuel. Une coopération devenue, selon eux, un modèle à suivre grâce aux orientations du roi Mohammed VI et du chef de l’Etat, Idriss Deby Itno.