Tchad : le coup de ”HeForShe’’ du PCMT dans le duel Massar Vs Lydie

Le duel qui opposait l’ex PCA de l’université Roi Fayçal, Hissen Massar et Madame Lydie Beassoumda a envahi la toile ces deux jours. A l’origine, l’insertion de la faculté de médecine à l’université Roi Fayçal.





Tout est parti du fait que la patronne de l’Enseignement supérieur, Lydie Béassoumda, a annulé lundi dernier, le test de recrutement des étudiants à la « Faculté de médecine » de l’Université Roi Fayçal. Une décision vu d’un angle de déclaration de guerre par Hissein Massar Hissein, président du conseil d’administration (PCA) de l’Université Roi Fayçal et conseiller du Président de la République chargé de l’Enseignement supérieur.

Sous la colère, il annonce une confrontation sur son compte Facebook, appelant les arabophones à une marche pour exiger la destitution de la ministre.



Coup de tonnerre, un peu plus tard dans l’après-midi, le président du Conseil Militaire de Transition Mahamat Idriss Deby Itno envoie un vent glacial en nommant dans un décret Mme Lydie Beassoumda au poste de Présidente du conseil d’administration en remplacement de Massar.



Cependant le coup du HeForShe, est le limogeage de Hissen Massar Hissen comme conseiller à l’Enseignement Supérieur du Président du Conseil Militaire de Transition. C’est donc un message fort du PCMT pour dire « Je suis le patron, je prends les choses en mains ».



« He for She » qui veut dire « il pour elle » est un plaidoyer sur l’engagement des hommes et des garçons, pour diffuser, disséminer et vulgariser les messages clés sur l’égalité des sexes. Le projet a été lancé ce matin en présence du président du CMT. Il semblerait que cette affaire est un coup de He for She fait par Mahamat Idriss Deby.

