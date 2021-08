Tchad : le contrat -programme hygiene, assainissement et eau potable en cours de validation

Le ministre de l’Hydraulique urbaine et rurale, Alio Abdoulaye Ibrahim, a ouvert ce mardi 10 août, l’atelier de validation du contrat- programme et du plan stratégique de l’Agence intergouvernementale panafricaine Eau et Assainissement pour l’Afrique (EAA), bureau du Tchad.



Avec son siège à Ouagadougou au Burkina Faso, l’Agence intergouvernementale panafricaine Eau et Assainissement pour l’Afrique (EAA) est une institution spécialisée sur les questions d’hygiène, d’assainissement et eau potable. Elle regroupe 35 pays africains dont le Tchad. L’organisation œuvre depuis sa création en 1988, pour le développement et la lutte contre la pauvreté par la promotion d’un accès durable aux services d’hygiène et d’assainissement et d’eau potable en faveur des populations démunies vivant en milieu rural, périurbain et urbain.

Pour le Secrétaire exécutif de l’agence EAA, Hobah Rogoto Pierre, le Tchad, comme beaucoup d’autres pays, souffre de l’insuffisance d’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement. Les chiffres sont connus et non reluisants. Les taux d’accès à l’eau potable et l’assainissement en 2015 étaient respectivement de 53% et 16%. Autant dire que les objectifs du millénaire pour le développement (OMD) n’ont pas été atteints, eux qui étaient fixés à 60% pour l’eau potable et 35% pour l’assainissement sur la période.



Pour Hobah Rogoto Pierre, le programme EAA se met à la disposition du gouvernement tchadien pour apporter ce savoir-faire et cette expertise qu’on lui connaît sur l’échiquier africain et international. Cela va se traduire pratiquement sur quatre axes :