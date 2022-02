Tchad : le Conite organise un grand meeting de soutien au CMT

Le conseil national des importateurs, investisseurs, industriels tchadiens et exportateurs (CONITE) apporte leur soutien au conseil militaire de transition (CMT), lors d’un grand meeting, ce samedi 12 février au palais du 15 janvier.

Le conite à travers ce meeting de soutien au CMT pense que c’est une occasion aussi pour proposer des actions au CMT pour sortir le Tchad de la pauvreté. “Si le gouvernement du Tchad accepte d’être le partenaire morale, technique et juridique, le Conite fait quatre propositions” indiqué le Conite. Il s’agit de:

Proposition N° 1: Création de plus de 3.000 entreprises en moins de 5 ans. Création d’emplois massifs de plus de 100.000 emplois directs et quelque Un million d’emplois indirects en moins de 5 ans. Lesdits projets d’entreprises sont conçus, montés. financées et réalisées par les opérateurs économiques que nous sommes, en faveur des Centaines de milliers de bénéficiaires d’emplois. Tous les domaines d’activités socialement utiles et économiquement rentables sont concernés. Rien n’est laissé au hasard.

Proposition N° 2: Produire, transporter et distribuer de l’électricité base du développement économique d’un pays. Pour garantir aux consommateurs tchadiens gratuitement ou presque, l’accès à l’electricité et à des services énergétiques fiables et durables.

Proposition N°3: La réduction immédiate du coût du panier de la ménagère. Sauf avis contraire de la part du gouvernement, l’ensemble des denrées alimentaires de premières nécessités seront accessibles à toute la population tchadienne quelque soit sa classe sociale, aux memes prix et bas prix; en zones urbaines ou rurales. Les consommateurs auront la possibilité d’acheter les denrées alimentaires de leurs choix, tout le temps, en argent comptant ou à crédit, à partir de nos Magasins et boutiques les plus proche de chez eux.

Proposition N°4: Dans le cadre du projet d’interconnexion ferroviaire entre N’Gaoundéré et Ndjamena et pour compléter l’ossature multimodale de la chaine des transports entre les deux pays, nous sommes interessés par le Chemin de Fer et sommes disposés ày investir à hauteur de nos disponibilités, dans l’espoir reduire le Coût du transport entre le Cameroun et le Tchad.

Le président du conseil national des importateurs, investisseurs, industriels tchadiens et exportateurs (CONITE) Moussa Adam Moussa souligne que tous les pays dits émergents se sont développés par les ressortissants et non en comptant exclusivement sur l’apport de capitaux et concepts venus de l’étranger. “Grâce aux efforts de nos propres moyens, nous aimerions nous engager aux cotés du Gouvernement pour qu’ensemble nous oeuvrons à l’amélioration des conditions de vie des tchadiens” relève-t-il.

Le ministre du commerce et de l’industrie Ali Djidda Kampard dit qu’il va transmettre le soutien et les propositions au président du Conseil militaire de transition et que son ministère est ouvert 24/24 pour les commerçants et les hommes d’affaires.