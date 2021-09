Tchad: le CONAF salue la présence de 33% des femmes dans le parlement de transition

La présidente du Conseil national des femmes leaders du Tchad (CONAF), l’ambassadeur Mariam Mahamat Nour a fait un point de presse ce dimanche 26 septembre à la Maison de la Femme. Point de presse relatif à la nomination des femmes à hauteur de 33% au Conseil national de transition.

Le vendredi 24 Septembre 2021, 31 femmes sont nommées au Conseil national de transition (CNT) sur un total de 93 membres, soit un pourcentage de 33%. Cet acte est posé, moins d’un mois après les instructions données par le président du Conseil militaire de transition au gouvernement, relayées par la note circulaire 773 du 03 Septembre 2021 du Premier ministre, sur la mise en application du Décret 0433/PR/MFPP/2021 fixant les modalités d’application de l’Ordonnance 12 Instituant la parité dans les fonctions nominatives et électives.

La présidente du Conseil national des femmes leaders du Tchad (CONAF), l’ambassadeur Mariam Mahamat Nour souligne que 33% de femmes dans une institution de la République, en l’occurrence le parlement, c’est “une grande première dans notre pays qui mérite d’être saluée et inscrite en lettre d’or dans les annales de l’histoire. Cela marque le début de l’application effective et concrète du quota de 30% décidée par Feu Maréchal Idriss Deby qui a placé la promotion de la femme au centre de ses préoccupations. Cette détermination d’impliquer les femmes dans le processus de développement du Tchad a fait son chemin pour aboutir à la loi sur la parité”.

“Nos regards sont toujours tournés sur vous quant à la présence de nos sœurs au bureau du parlement provisoire. Par la même occasion, nous vous rassurons, Monsieur le Président du Conseil militaire de Transition, de notre disponibilité à œuvrer main dans la main avec nos frères, nos époux et nos fils pour le devenir de notre pays, le Tchad. D’ores et déjà, nous allons nous investir à fond pour que la contribution des 31 femmes dans le CNT soit une contribution de grande qualité. Quant à nous, chères sœurs, nous constituons une force numérique avec qui compter”, a-t-elle remercié le Président du CMT.

Elle conclut en indiquant que “nous sommes des actrices, à part entière, de développement. Pour cela, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour être à la hauteur de la mission, à nous, confiée. C’est par notre rayonnement et nos apports positifs et constructifs que nous pourrions ouvrir largement la voie aux autres sœurs dans la sphère de décisions”.