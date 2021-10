Tchad : le comité technique d’appui à l’organisation du dialogue et les sous-comités thématiques sont mis en place

Par la décision No 001 du 7 octobre 2021, le président du Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI), le ministre d’Etat chargé de la réconciliation nationale et du dialogue, Acheikh Ibn Oumar a formé le comité technique d’appui et les sous-comités thématiques.

Le comité technique d’appui à l’organisation du dialogue national inclusif est présidé par le président directeur général de la chaine Electron télévision, Gambaye Djegoltar Ndjerakor Armand, assisté de trois autres membres du bureau.

Quant aux sous-comités thématiques, ils sont au nombre de cinq (5):

le sous-comité thématique No 1 axé sur la paix, la cohésion sociale et la réconciliation nationale est présidé par Abderaman Djasnabaille ;

le sous-comité thématique No 2 lié à la forme de l’Etat, la Constitution, les réformes institutionnelles et le processus électoral est dirigé par Docteur Alfred Ramadji ;

le sous-comité thématique No 3 ayant trait aux droits et libertés fondamentales a pour président Dobian Assingar ;

le sous-comité thématique No 4 qui traitera des politiques publiques sectorielles a, à sa tête Dr Ali Zakaria Moussa ;

le 5e sous-comité thématique intitulé questions sociales sera conduit par Baniara Yoyana

En outre, il y a un sous-comité opérationnel chargé de l’organisation matérielle du dialogue présidée par Madame Mekonbé Thérèse.