Tchad : le Comité préparatoire du dialogue national et de la réconciliation nationale du MPS installé

Le Secrétaire général du Mouvement patriotique du salut (MPS), Dr Haroun Kabad,i a mis en place ce vendredi 13 août, le Comité préparatoire du dialogue national inclusif et de la réconciliation nationale de son parti.

Ce Comité a pour mission de mener de ”profondes réflexions” sur la participation du Mouvement patriotique du salut (MPS) au dialogue national inclusif et de la réconciliation nationale et sur les actions à entreprendre après ce dialogue.

Il est disposé en son sein, de plus de vingt (20) sous-comités thématiques additifs chargés des réflexions sectorielles dont on trouve la gouvernance, la réconciliation nationale, défense nationale et sécurité, forme de l’Etat, régime politique, parlementaire et réaménagement des Grandes Institutions, diplomatie, préservation et amélioration de l’exercice des libertés droits fondamentaux, éducation nationale, énergie et eau, immigration, orpaillage et mercenariat, place de la diaspora dans la réconciliation nationale.

Pour le Secrétaire général du Mouvement matriotique du salut (MPS), Dr Haroun Kabadi, la désignation de ces membres du comité préparatoire n’est pas le fait du hasard.

« C’est au regard de vos compétences intrinsèques, de votre militantisme, de votre sens élevé de devoir et de responsabilité, mais aussi et surtout de votre capacité à comprendre et à analyser l’environnement et le contexte politique actuels, à maîtriser les thématiques multisectorielles qui seront débattues au cours de ces assises, et à formuler des propositions de solutions réalistes dans le cadre de cette grande rencontre que vous avez été désignés », souligne Dr Haroun Kabadi.

Pour lui, il s’agira essentiellement d’anticiper de manière proactive sur la participation du MPS au DNI à venir, mais également sur les actions à entreprendre avant, pendant et après ce dialogue, pour créer les conditions idoines d’une véritable réconciliation nationale de toutes les filles et fils du Tchad.

Ce comité dirigé par Dr David Houdeïngar aura trente 30 jours pour déposer son rapport final.