Tchad : le colonel de l’affaire Champ de fils cassé au grade de soldat et radié de l’armée

Par un décret rendu public ce 25 septembre, le colonel Abdoulaye ahmat Haroun impliqué dans l’affaire du marché Champ de fils est cassé au grade de soldat 2e classe et radié de l’effectif de l’armée tchadienne.

Le Décret N°1958/PR/MDPCAACVG/2020 du 25 Septembre 2020, émane du ministère Délégué à la Présidence, Chargé des Armées, des Anciens Combattants et Victimes de Guerre/Cassation et Radiation des Officiers. Selon l’acte, les Officiers dont les noms suivent, sont cassés au grade de soldat 2°classe et radiés du contrôle des effectifs des Forces Armées et de Sécurité :

• Colonel ABDOULAYE AHMAT HAROUN ID:20000832 ( colonel impliqué dans l’affaire champ de fil)

• Lieutenant-Colonel HASSANE AHMAT HAROUN ID: 92610952

• Capitaine RAHAMA MAHAMAT YAYA ID: 93120213.