Tchad : le CODNI fait la restitution des pré-dialogues

Le Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI) tient du 23 au 24 novembre 2021 des séances de restitution des différentes missions de pré-dialogue. Le lancement a été donné ce mardi à l’Ecole nationale d’administration (ENA).

Les 16 missions envoyées sur le terrain par le Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI), dont 10 à l’intérieur du pays et 6 à l’extérieur, ont deux jours pour rendre compte des pré-dialogues qu’elles ont organisés. Chaque mission a ainsi une demi-heure pour dire l’essentiel de ce qui a été décidé lors des consultations avec les forces vives de la nation mais aussi éventuellement répondre aux questions.

Pour le président du CODNI, le ministre d’Etat chargé de la Réconciliation nationale et du dialogue, Acheikh Ibn Oumar, la mission qui leur est confiée et qui est suivie « avec beaucoup d’attention » par les Tchadiens, voire le monde entier, s’est déroulé et se déroule dans des conditions très dures. « Le temps nous a toujours manqué, les ressources matérielles nous ont manqué, les ressources administratives nous ont manqué ». Mais, se réconforte-t-il, en dépit de ces difficultés, ces séances de restitution se tiennent dans le respect du chronogramme. Acheikh Ibn Oumar estime que c’est « la volonté et l’esprit de sacrifice des uns et des autres » qui a permis de respecter le chronogramme.

« Nous pensons que quelque chose est déjà définitivement acquis, la parole s’est libérée, c’est le premier pas », se félicite le président du CODNI au sujet du déroulement des pré-dialogues. Ce qui présage, selon lui, que le processus du dialogue et de la réconciliation nationale et plus généralement le processus de la transition connaitra une « conclusion fructueuse ».

Il n’a pas été permis aux journalistes, qui souhaitaient assister à ces restitutions, de rester en salle.