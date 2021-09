Tchad : le CNJT lance un appel à candidature pour la présélection au sein du Conseil national de transition

Le bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT) a lancé un appel à candidature pour la présélection au sein du Conseil national de transition. Dans un communiqué, il indique que cet appel est à l’endroit des jeunes âgés de moins de 35.

Les membres du Conseil national de la jeunesse du Tchad (CNJT) ont été reçus par le comité ad hoc de sélection des membres du Conseil national de transition (CNT). Une rencontre qui a eu lieu le 2 septembre. Elle a pour but de parler de la corporation jeunesse au sein du Conseil national de transition (CNT).



Les membres du comité ad hoc ont demandé aux représentants du CNJT de procéder à la réception et à la présélection de vingt dossiers de candidature afin de les transmettre officiellement au comité ad hoc au plus tard, le vendredi, 10 septembre 2021. Les pièces constitutives du dossier sont les suivantes:

-Fiche de candidature (à remplir au dépôt de la candidature);

-Curriculum vitae;

-Copie carte d’identité nationale ou passeport;

-Certificat de nationalité datant de moins de 06 mois;

-Certificat médical datant de moins de 03 mois;

-Casier judiciaire vierge datant de moins de 03 mois;

-Certificat de résidence au Tchad,

-permis de séjour ou passeport d’un pays de la Diaspora.



Il est demandé aussi la copie légalisée de l’autorisation de fonctionner de l’association et le mandat de l’organisation dûment signé par le responsable. Selon le CNJT, le candidat doit être âge d’au moins 25 ans et au plus 35 ans à la date du dépôt de sa candidature et avoir une expérience d’engagement en milieu jeune, d’au moins trois ans. Des jeunes résidant dans les provinces sont appelés à envoyer leur dossier à l’adresse mail du CNJT.