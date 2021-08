Tchad : le CNJT lance la “Marche de l’Unité” pour commémorer l’anniversaire de l’indépendance

BRÈVE- Le Conseil National de la Jeunesse du Tchad (CNJT), pour commémorer le 61ème anniversaire de l’indépendance du Tchad, organise ce dimanche 08 août une “Marche de l’Unité”. Très tôt ce matin, le ministre en charge de la jeunesse, des responsables de l’institut national de la jeunesse et des sports (INJS), de quelques associations sportives et non sportives, accompagnés par le Ballet national et des musiciens se sont donnés rendez-vous au rond-point de Chagoua pour le coup d’envoi de cette marche. Ils prennent en ce moment la direction du stade Idriss Mahamat Ouya.