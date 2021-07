Tchad : le CMT franchit les 100 jours à la tête du pays

Le Conseil militaire de transition (CMT), franchit ce 28 juillet, les 100 jours à la tête du pays, après avoir pris le pouvoir dans un contexte sécuritaire tendu. Plusieurs actes, décisions et voyages marquent ces jours. Voici ce qu’il faut retenir de ce parcours.

Alors que la Commission électorale nationale indépendante CENI a annoncé la victoire du candidat du Consensus, Idriss Deby Itno la nuit du 19 avril, une annonce a suivi les résultats le lendemain. ‘’Le maréchal Idriss Deby vient de donner son dernier souffle’’ lors des combats contre les rebelles du Front pour l’alternance et la concorde au Tchad (FACT). Un Conseil militaire de transition (CMT) composé de 15 généraux a été mis en place. A sa tête, se trouve le général Mahamat Idriss Deby, fils du défunt président.

Trois jours après sa prise du pouvoir, le CMT organise les obsèques de feu Idriss Deby Itno, malgré le doute sécuritaire qui plane sur le pays. Une cérémonie qui a réuni plusieurs chefs d’états africains et des hauts représentants des grandes institutions.

Dans un contexte marqué par des affrontements entre l’armée nationale et les rebelles du Front pour l’alternance et la démocratie au Tchad (FACT), Mahamat Idriss Deby a prononcé son discours à la nation le 27 avril. ‘’ Le CMT se battra corps et âme pour préserver et consolider tous les acquis de paix et sécurité qui sont les fondements de cette nation’’, a-t-il déclaré. Mais dans la matinée, une manifestation organisée par la coordination des actions citoyennes Wakit Tama a été réprimée faisant des morts, blessés et arrêtés. Deux autres manifestations auront lieu le 8 et le 19 mai.

Le 2 mai, Mahamat Idriss Deby nomme le général Taher Erda à la tête de la Direction générale de service de sécurité des institutions de l’Etat (DGSSIE). Une semaine plus tard, le CMT a annoncé la victoire contre les rebelles du FACT. Une action qui a marqué la fin des combats, l’armée tchadienne a déclaré avoir saisi de nombreux véhicules. 156 prisonniers rebelles arrêtés ont été présentés à la presse.

Le 10 mai, le président du CMT effectue son premier voyage. Il a été au Niger où il a rencontré son homologue Mohamed Bazoum. Les deux hommes ont accentué leur discussion sur deux sujets : la transition au Tchad et la question de la lutte antiterrorisme dans le Sahel. Quatre jours après, Mahamat Idriss Deby Itno s’est rendu au Nigéria.

Un mois après la prise du pouvoir du CMT, le Conseil paix et sécurité de l’Union africaine, qui avait dépêché une mission à N’Djamena, a rendu sa décision sur la situation du Tchad. Il décide d’écarter les sanctions contre le pays en raison de ’’sa situation exceptionnelle’’. L’instance africaine a dressé une liste des conduites à suivre pendant la transition. D’un autre côté, le parlement européen a condamné la prise du pouvoir par les armes.

Le 2 juin, l’homme fort de N’Djamena a foulé le sol de l’Angola, pour présenter la situation du pays aux autorités de ce pays.

Le 12 juin, la Banque africaine de développement (BAD) a levé les mesures suspendant ses opérations au Tchad. Une sanction consécutive à la prise du pouvoir de manière anticonstitutionnelle après la disparition du président Idriss Deby Itno.

30 juin, le CMT pour la première fois, effectue un geste dans le domaine de la justice. Il accorde des remises collectives des peines aux condamnés de droit commun.

Le mois de juillet, Mahamat Idriss Deby sous le contrôle de son équipe a acté des décisions qui ont fait des bruits au sein de la société civile. Elles mettent en place un Comité d’organisation du dialogue national (CODNI). Plusieurs missions ont été accordées au CODNI dont la principale est la préparation des assises.

Le 4 juillet, Mahamat Idriss Deby Itno s’envole pour la France. Le président du CMT s’est entretenu avec son homologue Emmanuel Macron sur plusieurs sujets relatifs à la situation du pays. Ils sont entre autres : le bon déroulement de la transition, la situation économique du Tchad dû à la pandémie de Covid-19 et la lutte antiterroriste dans le Sahel. Son dernier voyage est celui effectué en Mauritanie.

Pendant ces 100 jours, le président du CMT a procédé aussi à de nombreuses nominations à des postes de responsabilités. Des décrets que certains tchadiens ont dénoncé parce que, selon eux, faisant la part belle à une minorité.