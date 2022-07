Tchad : le CMT crée une caisse d’assurance maladie des armées (CAMA)

Les militaires tchadiens ont dorénavant un établissement pour la couverture sanitaire appelé caisse d’assurance maladie des armées (CAMA).

L’armée nationale tchadienne a dorénavant une caisse d’assurance maladie des armées. Elle a été créée par l’ordonnance 009/PCMT/2022 signée par le président du Conseil militaire de transition (CMT). La caisse d’assurance maladie d’armées (CAMA) est un établissement public doté de la personnalité morale et d’autonomie de gestion administrative et financière. Elle est placée sous la tutelle technique de deux ministères, notamment celui des Armées et des Finances et du Budget.

La CAMA siège à N’Djamena et a pour mission :

d’assurer l’affiliation et l’immatriculation des assurés militaires et leurs ayants droits;

la protection de la santé des militaires et de leurs ayants droits;

le recouvrement des cotisations ;

la gestion des branches des maladies du régime général de la sécurité sociale ;

l’accent aux soins en ouvrant et Gérant les droits des affiliés;

les remboursements par le versement des prestations ;

la prévention , l’éducation et l’information sur la santé , le dépistage, la vaccination par la mise en œuvre de campagne spécifique;