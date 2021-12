La deuxième édition du forum de la jeunesse s’est ouverte ce 27 décembre sous l’égide du président du conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby Itno. Une messe qui a vu la participation de plus de 500 jeunes.



Devant plus de 500 jeunes, le président du CMT a abordé la question de l’emploi des jeunes. « Je suis conscient que la jeunesse tchadienne fait face à de nombreux défis. Ces défis sont liés au développement du potentiel de la jeunesse qu’il faut promouvoir. Ils ont trait à l’accès au marché du travail qu’il faut élargir et à la participation citoyenne qu’il faut renforcer à tous les niveaux ».



Mahamat Idriss Deby Itno a indiqué reconnaître les difficultés que traversent les jeunes. « Je sais que le malaise des jeunes transcende les nombreuses difficultés du quotidien. La grande hantise des jeunes, et je le comprends, parfaitement, c’est l’absence de perspectives lors qu’ils arrivent, au prix de mille sacrifices, au bout de leur cursus académique et professionnel ».



Face aux différents maux que rencontrent les jeunes, le chef du CMT répond qu’il n’est pas facile de répondre aux attentes. « Les multiples efforts et les investissements consentis par le gouvernement en faveur des jeunes jusqu’ici n’ont pas encore permis de solutionner les différents maux. Le chômage demeure encore une dure réalité », laisse entendre Mahamat Idriss Déby Itno.



Pour atténuer le problème d’emploi des jeunes, le président du CMT a appelé à développer des esprits innovateurs. « Nous devons développer notre ingéniosité et innover sans cesse pour répondre, dans la mesure du possible, aux besoins croissants des milliers de demandeurs d’emploi ».