Tchad : le chef de l’Etat appelle au bon usage de l’Internet

Le président du Conseil militaire de transition a interpellé les jeunes à une utilisation constructive des réseaux sociaux.

L’usage des réseaux sociaux a été au centre du discours du président du conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby Itno. Face à une jeunesse mobilisée, l’homme fort de la transition tchadienne a appelé à la bonne utilisation de l’Internet. « Je voudrais appeler notre jeunesse à une prise de conscience pour faire un usage responsable de l’Internet, notamment, les réseaux sociaux ».



Pour Mahamat Idriss Deby Itno, l’Internet doit être un moyen de communication constructif. « Il est temps de bannir de notre espace virtuel la haine, la division, la discorde, la jalousie, l’injure et la diffamation. Les réseaux sociaux doivent servir des canaux modernes et efficients de communication rapide et constructive, pour véhiculer des messages rassembleurs qui fortifient, rapprochent, unissent et grandissent les jeunes ». Ces propos ont été tenus lors de la deuxième édition du forum national de la jeunesse.