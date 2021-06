Tchad : le canal de drainage des eaux de N’Djari devenu un dépotoir

INFRASTRUCTURES – Construit il y a quelques années, le canal de drainage des eaux de pluie du quartier N’Djari dans le 8e arrondissement devient un dépotoir des déchets ménagers.

Au début du mois de juin, la mairie centrale de la ville de N’Djamena a signé un contrat avec une entreprise pour réaliser des travaux de curage des caniveaux afin d’éviter les inondations et assainir la capitale. La convention repose sur l’aménagement des espaces tels que les caniveaux passant devant les ménages, le fleuve Chari, le canal des jardiniers du quartier Pari-Congo.

Environs trois semaines plus tard, quelques caniveaux de la capitale demeurent encore un réceptacle des déchets et ordures de tout genre. Parmi eux, l’on peut citer le canal du quartier N’Djari. Situé dans le 8e arrondissement, il constitue l’un des grands canaux construits il y a quelques années pour drainer les eaux de pluie. À ce jour, il accumule d’une extrémité à l’autre des rejets industriels (bidons des eaux minéraux), des résidus domestiques, etc. Ces déchets bloquent l’écoulement normal des eaux de ruissellement.

Pourtant, l’année précédente, les inondations ont provoqué des dégâts matériels et humains. ‘’Près de 120 000 personnes ont été contraintes de quitter leurs domiciles suite aux crues causées par les fortes pluies qui se sont abattues sur le Tchad’’, a indiqué l’Organisation internationale des migrants (OIM) dans un rapport.

Face à la situation du canal, les riverains évoquent le manque des dépotoirs dans le secteur. Ce qui les oblige à voir en ce canal, un dépotoir. “On n’a pas d’autres lieux pour déposer les ordures. En plus, ceux d’autres quartiers viennent déposer aussi des déchets“, indique le boutiquier Hassan. D’un autre côté, les autres parlent de l’ignorance des habitants du quartier. “C’est un canal qui devait être entretenu mais tout le monde joue au patron”, a renchéri un vendeur de cigarette assis à proximité du canal. Depuis, aucune initiative d’entretien n’a été entreprise, ajoute t-il. “C’est ce qui explique la poussée des herbes dans le canal“. En plus de cela, le canal dégage des odeurs nauséabondes.