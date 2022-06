Tchad : l’ATNOR organise une journée portes ouvertes pour se faire connaitre du public

L’Agence tchadienne de normalisation (ATNOR) a organisé une journée portes ouvertes ce lundi 20 juin.

Cette activité a pour objectif de faire connaître l’Agence tchadienne de normalisation (ATNOR) et de sensibiliser les opérateurs du secteur privé et les services de l’administration publique sur l’importance de la normalisation.

Selon la directrice générale de l’ATNOR, Haoua Brahim Djabaye, la normalisation permet aux organismes publics et privés de disposer des meilleurs pratiques pour optimiser leurs moyens humains, matériels et financiers et être plus performants dans leurs domaines d’activités.

« Elle couvre de plus en plus de nouveaux champs, tels que les services et biens impliquant toujours plus d’acteurs. Produire des normes tchadiennes implique la concertation entre les parties concernées pour orienter et adapter leur élaboration en fonction des besoins du marché et des priorités nationales ».



Pour le ministre du Commerce et de l’Industrie, Ali Djadda Kampard, l’ATNOR, à travers la mise en œuvre du Programme d’évaluation de la conformité des produits, doit avoir la vision et l’ambition de coordonner et d’harmoniser toutes les activités de production, d’exportation et d’importation des marchandises au Tchad. « L’ATNOR, faut-il le rappeler, constitue un rempart à l’importation des marchandises qui pourrait nous envahir dans le cadre de l’accord continental sur la Zone de Libre-Echange continentale africaine (ZLECAF) », indique-t-il.

« Sachant que le plus grand défi de l’ATNOR est d’atteindre et de maintenir un niveau élevé de justesse, de fiabilité et de rapidité des services rendus, j’exhorte les participants à cette journée à profiter des communications qui seront faites par des techniciens en la matière pour en tirer le maximum de profits », exhorte le ministre.

Pour rappel, l’ATNOR est créée en 2014. Elle a pour mission de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement, dans le domaine de la normalisation et de la qualité au Tchad.