Tchad : l’association “Mourtcha” récompense neuf enseignants pour les 11 ans de service à Kalait

L’Association pour le développement de Kalaït a remis, ce samedi 30 octobre, des attestations neuf enseignants pour le service rendu durant les 11 années d’enseignement dans le département de Mourtha.

“Ces enseignants ont donné le meilleur d’eux-mêmes, bravant vent, sable et laissant leurs familles dans les villages lointains afin de partager leurs savoirs avec nos progénitures”, affirme le coordonnateur de l’association Mourtcha, Soumaïne Hassaballah à la cérémonie de distinction.

L’association “Mourtcha” a pour but de promouvoir l’éducation, la santé, le développement de l’agriculture, de l’élevage et socioculturel des populations dans la sous-préfecture de Kalaït et les localités environnantes. Dans le cadre de la stratégie de développement économique du Tchad en général et celui de Kalaït en particulier, les natifs de cette localité ont pris à bras le corps les problèmes de leur département.

L’association est active depuis bientôt plus d’une décennie et a débuté ses activités par l’éducation. Vu que le rapport de l’inspection départementale a été marqué par le manque d’infrastructures scolaires, des enseignants, des matériels didactiques pour un effectif de 931 élèves (filles et garçons) pour l’année 2010-2011. “En 2011, l’état des lieux des infrastructures scolaires de la sous-préfecture de Kalaït n’a qu’une seule école, ses élèves sont assis par terre par manque des tables bancs, le manque d’enseignant a amené à jumeler les salles de classes des cours préparatoires, élémentaires et moyens” rappelle-t-il.

Soumaïne Hassaballah continue que pour cette même année, l’effectif de l’école de kalaït est de 931 élèves dont 324 filles. Ces élèves sont encadrés seulement par huit (8) enseignants, soit en moyenne 117 élèves par enseignant alors que la norme éducative est de 50 élèves par enseignant.

C’est pour palier ce manquement que l’association a débuté ses activités par la prise en charge de neuf (9) enseignants depuis 2011 jusqu’à nos jours. Car l’éducation est le pilier principal en ressources humaines d’épanouissement socio-économique d’une communauté. “De nos jours l’école compte un effectif de 1 535 élèves dont 613 filles soit une augmentation de 65 %” a indiqué le coordonnateur Soumaïne Hassaballah.

Quelques réalisations de l’Association Mourtcha

La prise en charge de six (06) maîtres communautaires et trois (03) enseignants secondaires pour un coût annuel de 5 549 000 F CFA, de 2011 à nos jours, soit un total général de 49 941 000 F CFA.

La fourniture et transport de 200 tables bancs, 2658 livres de cours préparatoires et élémentaires à Kalaït

La réalisation de quelques dizaines de puits de pâturage à Kalait, à Irguita, et à Woula estimée à une valeur de centaine de millions;

Les plaidoyers menés auprès de gouvernement, qui ont permis la réalisation du collège d’enseignement général (C.E.G) et de l’école primaire de Kalaït;

La réhabilitation du barrage d’Amhaire.

L’association Mourtcha n’entend pas s’arrêter à ces initiatives mais compte bien apporter en perspective des initiatives dans le domaine de la communication, de l’agriculture et l’élevage.