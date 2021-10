Tchad : l’association ”Freedom” prime 5 jeunes au concours ”Grand prix de la paix”

L’association Freedom a remis le mercredi dernier des prix aux gagnants du concours dénommé ‘’Grand prix de la paix’’.

Le Grand prix de la paix initié par l’association Freedom en collaboration avec quelques associations et ONG vise à impliquer les jeunes dans le processus de la recherche de la paix au Tchad. D’où le thème : « discuter d’une paix permanente au Tchad, discuter sur le rôle de la communauté internationale au Tchad ».

« Le thème de la Paix est très important, non seulement au Tchad mais dans le monde entier. Sans elle, le calme et la tranquillité n’existerait pas » souligne la présidente du comité d’organisation, Rayhana Adam Saleh.

Ce concours vient à point nommé au vu de la situation actuelle du Tchad qui est en période de transition, il est nécessaire de réfléchir sur la question de la Paix et de mener les jeunes à amener leur pierre à l’édifice.

Les candidats à ce concours ont débattu en vue d’identifier et d’apporter des solutions aux conflits du Tchad.

les 5 gagnants du concours

C’est ainsi que 5 jeunes ont été primés sur les 386 compétiteurs. Il s’agit de :

1-Mah Aminatou oumarou Djibrillah

2-Asnodji Nadji Brière

3-Youssouf Souleymane

4- Ali Yahya Goudja

5-Aïcha Saleh Souleymane

Pour le coordinateur du projet, Abdoulaye Fallati, l’objectif de ce concours est de d’identifier l’origine des conflits internes et d’apporter des solutions.

« La paix n’a pas de prix et il faut le préserver, les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs au Tchad sont les seules priorités du gouvernement et avec notre contribution par des propositions aux gouvernement on va en finir avec ce problème » a-t-il soulevé