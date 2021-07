Tchad : l’Assemblée nationale annonce la création d’un comité pour élaborer son rapport avant de passer la main au CNT

L’Assemblée nationale a clôturé ses travaux de la troisième législature ce 30 juin. Elle a annoncé la mise en place d’un comité pour préparer le rapport d’activités afin de passer le relai au Conseil national de transition (CNT) au moment venu.





C’est une séance qui a permis aux élus du peuple de parcourir une panoplie de sujets auxquels fait face le pays. Une occasion pour le patron du palais de la démocratie, Dr Haroun Kabadi, d’évoquer d’abord les circonstances qui l’ont amené à renoncer à ses prérogatives constitutionnelles après la mort du président Idriss Deby Itno. Ensuite le programme politique du gouvernement de transition que le président de l’Assemblée a évoqué brièvement puis la mise en place du comité ad-hoc chargé de la sélection des candidatures des membres du Conseil national de transition (CNT), organe qui fera office de l’Assemblée nationale.





Au-delà des ces points, les élus du peuple se sont penchés sur la réconciliation nationale qui doit passer par l’organisation du dialogue national inclusif. C’est un défi auquel fait face le gouvernement de transition. “Ce forum qui porte l’espoir de tous les Tchadiens soucieux du devenir de leur pays jettera les bases juridiques et institutionnelles de la période post transition, et définira les grands axes de la gouvernance politique, administrative, économique et social de notre pays”, a indiqué Dr Haroun Kabadi, président de l’Assemblée nationale. Vu l’importance et le caractère national du dialogue national, l’Assemblée nationale “en appelle à la hauteur d’esprit, au sens élevé de devoir, de responsabilité et de consensus de tous les acteurs politique, pour transcender leurs divergences à travers un sursaut patriotique, en privilégiant l’intérêt supérieur de la nation et, en plaçant la cohésion sociale et la stabilité du pays au dessus de toute autre considération“.

À l’issue du dialogue national, il est attendu plusieurs choses dont la réforme institutionnelle, l’ordre constitutionnel et autres. Pour l’Assemblée nationale, il faut que l’ordre constitutionnel “repose sur les fondements solides et que le peuple lui-même soi acteur d’impulsion et de mise en œuvre de ces décisions“.



Dans son discours de clôture, Dr Haroun Kabadi a indiqué la prochaine action que son équipe s’apprête à exécuter. Il s’agit de la création d’un comité d’élaboration du rapport bilan de la troisième législature pour préparer le terrain. “Ce comité centralisera tous les rapports-bilans des différents organes et services de l’Assemblée nationale et déposera le projet de rapport au bureau pour adoption, afin de passer le relai au CNT lorsqu’il sera installé“.