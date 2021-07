Tchad : l’Assemblée nationale adopte des projets de résolution sur le code électoral et l’état d’urgence sanitaire

POLITIQUE – Les députés ont adopté des projets de résolution relatifs à la situation du pays, au code électoral et à la situation sanitaire. Des dispositions prises à l’issue de la clôture des travaux de la première session, ce 30 juin.





C’est dans un contexte marqué par la transition où plusieurs partis politiques et organisations de la société civile appellent au dialogue et à la réconciliation nationale que l’Assemblée nationale prend des dispositions. Elle a adopté, lors de la clôture des travaux de la 1ère session ordinaire de 2021, trois projets de résolution notamment la ratification de l’ordonnance instituant un médiateur de la République, la modification de certaines dispositions du code électoral et la création d’un pool judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme et des infractions connexes.





Elle a également adopté deux projets de résolution dont le premier porte sur la prorogation de l’état d’urgence sanitaire. L’Etat d’urgence sanitaire a été revu le 10 mars dernier par les élus du peule. Ceux-ci l’ont prorogé pour 6 mois du 11 mars au 11 septembre.



La seconde fixant les modalités de présentation du programme politique du gouvernement. Un programme qui a été présenté et adopté le 14 mai.



La situation sécuritaire et économique

A la suite de l’assassinat du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Oum-Hadjer, l’Assemblée nationale a condamné avec “fermeté” cet acte. Elle invite le gouvernement à prendre des mesures “idoines pour assurer la protection du personnel judiciaire en général et des magistrat en particulier“.



Au plan économique, l’Assemblée nationale relève que l’économie tchadienne a été fortement impactée depuis 18 mois par la pandémie de Covid-19. Elle a réduit ainsi les capacités d’intervention du gouvernement.