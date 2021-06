Tchad : “l’armée est nationale et républicaine”, Mahamat Idriss Deby

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby a réagi aux allégations selon lesquelles l’armée tchadienne est clanique. Faux, rétorque le patron du CMT dans une interview accordée à l’hebdomadaire Jeune Afrique.





Le recrutement au sein des forces armées est souvent l’objet des critiques. Et lorsqu’il s’agit d’un recrutement à la Direction générale des services de la sécurité des institutions de l’État (DGSSIE), les critiques sont acerbes. Pour beaucoup de citoyens, la DGSSIE est une affaire de clan zaghawa.





Des voix au sein de la population se sont élevées pour dénoncer cette pratique: “le recrutement clanique”. Le patron du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby a donné son point de vue sur la question lors d’une interview accordée à nos confrères de Jeune Afrique. “C’est inexact. L’armée tchadienne est nationale et républicaine. Tout citoyen tchadien peut y postuler et à l’inverse, on ne peut obliger personne à s’enrôler“, a répondu le chef suprême des armées.



Le commandement militaire tchadien est le reflet de la diversité…et le pilier de l’unité depuis l’indépendance, a indiqué Mahamat Idriss Deby. “On y entre pour l’honneur et pour le service de la nation, pas pour l’argent ou le pouvoir. Vous savez, certains s’acharnent à discréditer notre armée. Mais ils ne rencontrent aucun écho auprès du peuple tchadien, qui sait ce qu’il lui doit“, a-t-il ajouté.