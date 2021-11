Tchad : l’ANVOL-T prône le respect des valeurs civiques et patriotiques en milieu jeune

Les violences en milieu jeune ont été au centre d’un débat organisé par l’Agence nationale de Volontariat au Tchad (ANVOL-T).

L’objectif de cette conférence-débat organisée par l’Agence nationale de volontariat au Tchad (ANVOL-T) est d’amener les jeunes à prendre conscience de leur situation actuelle et d’oublier les différences social et vivre comme un seul peuple. Car, selon les organisateurs, le Tchad est un et indivisible.

Au cours de ces derniers mois, les violences en milieu jeune, et plus particulièrement les établissements scolaires, sont les plus en vogue. Pour l’antrophologue et sociologue, Mahamat Foudda Djourab, les responsabilités sont partagées. Néanmoins, il juge débordés les agissements des jeunes constatés ces derniers mois. “Si un jeune viole sa soeur ou tue son enseignant, il doit avoir un problème psychologique. On doit le soumettre à un test de psychanalyse que de l’emprisonner aussitôt”, propose-t-il. Toutefois, il conseille aux enseignants de ne pas humilier leurs élèves en public. “Car un tel acte le traumatise”, dit-il.

Pour le Directeur général de ANVOL-Tchad, Idrissa Abate Abakar, l’heure est à la plus grande vigilance et à la tolérance. “Chers jeunes frères et sœurs, je vous invite à être au contraire, solidaire pour favoriser l’idée de la cohésion, de la tolérance, du sens de la discipline, du respect de la différence, bref du progrès”.

La date choisie pour la tenue de ce débat a un grand sens, le 28 novembre, date de la proclamation de la République. Prenant part à la conférence, la ministre de la Culture et de la Promotion de la diversité, Achta Djibrine Sy invite aussi les jeunes à être des ambassadeurs de la paix. “Je vous encourage à être de bon militants dans vos associations, dans vos milieux de vie. A tous les niveaux si on est un citoyen alors on sait qu’on a l’obligation d’apporter d’abord. D’abord mes devoirs et ensuite mes droits”.

Il faut signaler que 63 jeunes de différents établissements scolaires ont bénéficié de parchemin. Signalons aussi qu’à partir de ce mardi 30 novembre, l’ANVOL-T fera une descente dans les établissements scolaires pour la sensibilisation sur le respect des valeurs civiques et patriotiques en milieu jeune.