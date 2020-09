Tchad : l’ancien ministre du pétrole Djerassem en détention pour 5 jours

Djerassem Le Bemadjiel, ancien ministre du pétrole est placé en détention à la coordination de la police judiciaire pour 5 jours, a appris Tchadinfos d’un de ses avocats.

Djerassem Le Bemadjiel est désormais défendu par un collectif d’avocat composé du Bâtonnier Athanase, Me MAXIME, Me Mbayanbe, Me KAGONBE et Me Doumra Manassé.

Selon nos informations cette détention est pour la suite de l’instruction du dossier.

Il est en garde à vue depuis le mercredi 2 septembre sur la base d’une plainte déposée par l’IGE (Inspection générale d’État). L’ex-ministre Djérassem Le Bémadjiel, est accusé de détournement des deniers publics, utilisation des biens de l’Etat, corruption, atteinte à la fortune publique, abus de fonction et de confiance, enrichissement illicite, complicité de détournement de deniers publics et entrave au bon fonctionnement de la justice.