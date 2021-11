Tchad : lancement officiel de l’incubateur Sahel Green Hub

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Routouang Mohamed Christian a lancé officiellement l’incubateur Sahel Green Hub, ce vendredi 5 novembre.

C’est une des composantes de Smart Village. Sahel Green Hub a pour mission d’accompagner les jeunes et les femmes pour leur autonomisation à travers l’entrepreneuriat vert au large du Sahel.

Sahel Green Hub vise à être un hub de recherche et d’innovation technologique pour le développement de l’agrobusiness au Tchad. Ses activités sont la formation, l’accompagnement, l’incubation, l’orientation et l’appui, conseil aux jeunes porteurs de projet de développement, etc.

Mahamat Saleh Moussa, hub manager de l’incubateur Sahel Green Hub, a souligné que Smart Village est une coopérative agricole créée en 2016 avec une ferme agricole afin de produire et de commercialiser des produits agricoles. “Smart Village est structuré aujourd’hui autour de trois axes dont son Incubateur Sahel Green Hub, la Ferme expérimentale et son Centre de Recherche et de Développement qui est AgriLab”, cite-t-il.

“La ferme agricole de Linia pour libérer le pouvoir de la science, adopter des technologies intelligentes face au changement climatique par rapport aux conditions de vie existantes et éprouvées pour un modèle de ferme durable. L’incubateur Sahel Green Hub accompagne les jeunes et les femmes pour leur autonomisation à travers l’entrepreneuriat vert au Sahel.

“Le Laboratoire Sahel AgriLab pour développer et promouvoir l’innovation technologique pour une agriculture pérenne, responsable et durable”, précise hub manager Mahamat Saleh Moussa.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports Routouang Mohamed Christian a d’abord félicité le jeune manager de Sahel Green Hub et la fondatrice de Smart Village pour leur persévérance dans la mise en œuvre de cette vision. ” Nous leur souhaitons bon vent. Comme on a dit si l’appui financier du ministère n’existe pas, l’appui technique existe toujours”, a-t-il indiqué.