Tchad : lancement officiel de la plateforme nationale du G5 Sahel

La cérémonie de lancement officiel de la plateforme nationale du G5 Sahel a lieu ce lundi 5 juillet à la Maison nationale de la Femme sous le thème “Femmes et jeunes leaders au cœur de la construction de la cohabitation sociale et du développement du Tchad”.

Cette plateforme se veut un cadre d’échanges périodiques entre les femmes elles-mêmes et entre les femmes et les institutions régionales, internationales et nationales, afin d’assurer une meilleure prise en compte des intérêts des femmes et leur participation effective à la recherche de solutions aux crises que connait le Sahel et en particulier, le Tchad.

C’est ainsi qu’il est prévu de procéder au lancement officiel de la plateforme nationale G5 Sahel et d’organiser un atelier de formation pour renforcer les capacités des femmes à mieux intégrer les processus de paix au Tchad.

Ces activités s’inscrivent dans le cadre du partenariat inter-agences entre le PNUD et ONU Femmes pour la mise en œuvre du programme régional intitulé « promotion et protection des Droits des femmes pour la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent dans la région du Sahel et le Bassin du Lac Tchad ».

La conférence inaugurale a porté sur le thème « Femmes et jeunes leaders au cœur de la construction de la cohésion sociale et du développement du Tchad » avec les sous-thèmes suivants :

• Sous-thème 1 – Rôle des femmes et jeunes filles leaders dans la promotion de la paix et de la sécurité au Tchad et dans la sous-région ;

• Sous-thème 2 – Résolution 1325 du Conseil de Sécurité : Instrument privilégié des femmes pour la promotion de la paix et de la sécurité ;

• Sous-thème 3 – Les défis de la promotion de la cohésion sociale et du leadership féminin au Tchad face au contexte culturel et sécuritaire ;

• Sous-thème 4 – Femmes face aux défis du numérique dans tous les secteurs.

La ministre des Affaires foncières, du Développement de l’habitat et de l’Urbanisme, Amina Ehemir Torna, représentant son collègue de la Femme, souligne que la mission primordiale assignée à cette plateforme est de servir de cadre d’échanges et de partage d’expérience entre les femmes.”La plateforme est aussi un outil de plaidoyer pour une meilleure prise en compte des femmes et de filles dans toutes les actions engagées au niveau national, régional et international dans le Sahel“, appuie-t-elle.

Un atelier de formation à l’endroit des femmes médiatrices est prévu à Mara du 06 au 08 juillet 2021.