Tchad : lancement d’une campagne de sensibilisation sur les dangers liés à la consommation des stupéfiants

SANTE – Le ministère de la Santé publique, en collaboration avec ses partenaires, a procédé ce lundi, au lancement officiel de la semaine nationale d’éducation, de sensibilisation et de communication sur les conséquences de la consommation des stupéfiants.

La cérémonie de lancement a eu lieu ce lundi 16 mars 2020 au Lycée Technique Commercial. C’était sous la présence des élèves dudit lycée, principales cibles, de leurs responsables, ainsi que de quelques autorités scolaires et sanitaires.

Cette campagne va s’étendre du 16 au 20 mars. Elle et se fera dans quelques établissements de la capitale tchadienne selon le calendrier établi. L’objectif visé est « d’édifier la jeunesse sur les dangers liés à la consommation du tabac, d’alcool et d’autres types de drogues », explique Dr Nenodji Mbaïro, coordonnatrice du programme national de lutte contre le tabac, alcool et drogue au ministère de la santé publique.

Selon Dr Nenodji, le tabagisme, l’alcoolisme et la consommation des autres types de drogues, constituent un fardeau à cause de leurs effets néfastes sur la santé, le développement socio-économique, et voire sur l’éducation des enfants. Pour elle, cette consommation est un fléau qui touche en grande partie les jeunes qui sont les futures cadres du pays.

Au Tchad, « selon l’enquête de consommation de tabac réalisée en 2019 en milieu scolaire chez les jeunes de 13 à 15 ans, la prévalence du tabagisme chez les jeunes était 11,5% », renseigne la coordonnatrice. Concernant le tabagisme passif, « 23,3% des élèves ont déclaré avoir été exposés à la fumée de tabac à la maison, et 36,9% dans des lieux publics fermés » a ajouté Nenodji.

C’est donc pour barrer la route à cette pratique qui hypothèque l’avenir de la jeunesse tchadienne que le ministère de la santé publique avec ses partenaires notamment le Secrétariat de la Convention Cadre de l’OMS pour la lutte antitabac (CCLAT) vision 2030 et le bureau/Pays de l’OMS, ont organisé cette semaine nationale d’éducation, de sensibilisation et de communication à l’endroit des jeunes afin de les édifier sur les dangers liés à la consommation de tabac, alcool et drogues confie Dr Nenodji Mbaïro.

Les responsables du Lycée Technique Commercial ont exprimé leur joie d’accueillir une telle initiative et ont demandé à ce que le ministère de la santé publique puisse pérenniser cette activité pour améliorer la santé de leurs élèves.