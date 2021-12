Tchad : lancement de l’atelier sur la stratégie nationale de lutte contre les VBG

Le lancement de l’atelier sur la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre (SNVBG) a lieu ce samedi 4 décembre à la maison de la femme.

L’objectif de l’atelier est de revêtir la stratégie nationale de lutte contre les VBG dans le contexte actuel. Cela va amener à : réviser de façon participative et inclusive la SNVBG, échanger avec tous les acteurs qui interviennent ou sensibles aux actions de promotions de genre, proposer et adopter les différents actes de mise en place des comités chargés des mécanismes de suivi-évaluation et de l’opérationnalisation de la SNVBG.

La stratégie nationale de lutte contre les VBG est un cadre de référence et de réponses à toutes les questions liées aux violences de genre. Elle intègre autant que possible, les apports des intervenants de tous les niveaux et secteurs et tente d’apporter des différentes réponses à la problématique des VBG au Tchad. Elle a pour objectif de :

Faire une analyse situationnelle de violences basées sur le genre et leur impact sur la population tchadienne,

Proposer des stratégies de prévention/protection et réponses adéquat aux victimes,

Créer et rendre opérationnelle un cadre commun des actions et une plateforme d’intervention concertée pour tous les intervenants dans le domaine de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.

La secrétaire générale du ministère de la Femme, de la Famille et de la Petite enfance, Dangar Martine Allahissem souligne que 10 ans après l’élaboration de la stratégie nationale, elle demeure toujours sans plan opérationnel de mettre en œuvre. « C’est pourquoi, s’inscrivant dans la trame de la locomotive des 16 jours d’activisme, le ministère de la Femme voudrait réviser cette stratégie. La démarche inclusive de toute partie prenante en porte de l’organisation de la société civile, les partenaires techniques aux développements et tous les acteurs contre les VBG » relève-t-il.

A la fin de l’atelier, les résultats attendus sont : la stratégie nationale de lutte contre les VBG est révisée et les différents actes mettant en place les différents comités sont proposées et adoptés.