Tchad : lancement de la 5e édition du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire

Ce 13 octobre, s’est fait le lancement de l’édition 5 du concours national de plaidoirie en droit international humanitaire au CEFOD.

Organisé par le CICR en collaboration avec le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et l’Innovation, le concours de Droit International Humanitaire est un évènement annuel qui rassemble des équipes d’universités tchadiennes francophones qui sont amenées à traitér publiquement des questions de violation du DIH sur la base d’un cas fictif inspiré de l’actualité.



Pour cette 5e édition, ce sont six universités du Tchad qui ont été sélectionnées pour mener la danse. Il s’agit des universités publiques Adam Barka d’Abéché, de Sarh, de Doba, de Moundou, de N’Djaména et l’université privé Emi-Koussi de N’Djamena.



Les résultats du concours seront connus le 15 octobre sous l’égide du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et l’Innovation.