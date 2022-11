Tchad: l’ambassadeur de la Turquie échange avec le ministre de la culture dans le but de renforcement de coopération

Dans le but de renforcer la coopération entre le Tchad et la Turquie dans le domaine de la culture et du tourisme, le ministre des affaires culturelles, du patrimoine historique, du tourisme et de l’artisanat Abakar Rozzi Teguil a accordé une audience ce vendredi 18 novembre 2022 à l’ambassadeur de la Turquie au Tchad, Kemal Keygesis.



Selon l’ambassadeur de la Turquie au Tchad, Kemal Keygesis, c’est d’abord une visite de courtoisie pour féliciter le nouveau ministre. “C’est une visite de courtoisie pour le féliciter. Nous avons déjà une coopération avec le Tchad dans le domaine de la culture et aussi dans le secteur du tourisme”.



Il poursuit qu’au cours de cette audience il est aussi question de renforcer d’avantage la coopération dans ces secteurs qui sont importants pour le Tchad. “Nous avons parlé de comment on peut renforcer d’avantage cette coopération. Comment faire du Tchad une destination pour les touristes Turques qui sont très actif vers les autres destinations. Il y’a du potentiel au Tchad dans le secteur du tourisme”.



Pour l’ambassadeur de la Turquie, le Tchad est un pays situé au centre de l’Afrique qui est très stratégique mais aussi avec beaucoup de secteurs qui représentent un potentiel pour les autres pays.