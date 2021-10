Tchad: l’AJDFT salue l’engagement du ministre de la Jeunesse et des Sports

L’Association des Jeunes pour le Développement du Football Tchadien (AJDFT), par la voix de son président Oumar Koulamallah, dans un communiqué de presse salue l’engagement du ministre de la Jeunesse et des Sports et de la promotion de l’entrepreneuriat pour l’arrivée historique de la délégation conjointe de la FIFA-CAF.

L’AJDFT saisit l’occasion pour féliciter le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la promotion de l’entrepreneuriat pour son dynamisme et sa lutte acharnée contre les maux qui rongent le domaine du football au Tchad, et pour le rôle qu’il a joué dans la levée de la sanction contre le Tchad.

Selon le président de l’association AJDFT, le ministre Routouang Ndonga Christian Mohammed a démontré à plusieurs reprises sa volonté de faire renaître le football de ses cendres. Sans son dynamisme, son courage et la détermination de ce jeune ministre, la délégation de la FIFA n’aurait pas foulé le sol tchadien et quels que soient les rapports de leur mission au Tchad, la gestion du football tchadien ne sera plus jamais comme avant.

“Le jeune ministre, depuis sa venue à la tête du ministère n’a cessé d’orienter le football dans une recherche de sortie de crise définitive, et lui permettre d’entrer dans une ère nouvelle, reconnaître les bonnes actions et les féliciter quand il le faut pour inciter d’autres bonnes volontés à œuvrer aussi pour le développement du football tchadien rentre dans le cadre de l’association et c’est la politique aujourd’hui inculquée par l’AJDFT à la jeunesse pour le développement du football au Tchad et faire de celui-ci un pilier de la cohabitation et de brassage ou un véritable havre de paix pour la jeunesse tchadienne” lance Oumar Koulamallah.

Le président de l’AFDJT de reconnaitre que le ministre a fait un pas historique et une première dans les annales du football tchadien pour donner un nouveau souffle au football tchadien, de permettre aux hautes instances du football de venir superviser et entendre les voix des tchadiens et de la jeunesse dans la gestion du football tchadien.

L’AJDFT tient à vouer une reconnaissance renouvelée envers le ministère de la jeunesse, des sports et de la promotion de l’entrepreneuriat, plus particulièrement au ministre et à tous les acteurs impliqués de près ou de loin, pour leurs dévouements et sacrifices et les exhorte à continuer dans ce sens. “L’AJDFT, tient à leur renouveler sa confiance et celui de la jeunesse tchadienne” conclut-il.