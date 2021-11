Tchad : Laï, l’heure est au bilan national de l’enseignement catholique

Ouverture ce lundi 8 novembre 2021 à Laï, de la rencontre bilan nationale de l’enseignement catholique. Les travaux a été présidés par l’Eveque du diocèse de Laï Monseigneur Nicolas Nadji Bab.

Cette rencontre bilan, selon les organisateurs, est un moment indiqué et approprié pour partager leurs expériences et faire une analyse sereine sur toutes les activités . Le directeur national de l’enseignement catholique au Tchad, Martial Nodjigoto a indiqué que c’est le lieu ici de féliciter les acteurs de l’éducation pour le travail abattu durant l’année écoulée. Il invite chacun à une discussion franc et direct.



Ouvrant les travaux, l’évêque du diocèse de Laï, Mgr Nicolas Nadji Bab, a tout d’abord salué la tenue de ces assises, avant d’indiquer l’enseignement fait partie de la mission de l’église au Tchad. Car dit-il, il permet à l’église de vivre son universalité en accueillant les enfants venant de divers horizons et de différentes religions.



Mgr Nicolas Nadji Bab, exhorte les participants à orienter leurs réflexions dans ce sens et fixer des objectifs précis pour un bon fonctionnement de l’enseignement catholique au Tchad qui a pour ambition de donner une éducation à tout homme .