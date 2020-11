Tchad : l’Adetic inaugure son centre multimédia communautaire de Doba

NTIC – L’Agence de développement des technologies de l’information et de la communication a inauguré son centre multimédia communautaire de Doba, dans la province du Logone oriental. La coupure du ruban a été faite par le ministre des Postes et de l’économie numérique, Idriss Saleh Bachar.

Depuis ce 10 novembre, le centre multimédia communautaire de Doba est officiellement ouvert.

Ce centre aura pour mission de « réduire la fracture numérique dans les villes de ces projets, d’offrir des emplois directs et indirects aux jeunes à travers le développement de l’économie numérique, de réduire l’écart et promouvoir l’inclusion numérique entre les provinces et les villes secondaires et tertiaires avec les principales villes du Tchad », explique le directeur général de l’Adetic, Acyl Mahamat Acyl.

Le projet vise aussi à autonomiser les handicapés physiques en leur offrant plus tard, des ateliers de recharge des batteries, de réparation des terminaux téléphoniques et des cabines téléphoniques autour de chaque centre, d’améliorer l’Indice de Développement des TICs, en boostant quelques indicateurs internationaux que l’Union Internationale des Télécommunications (UIT) utilise pour classer ses pays membres annuellement.

D’un coût total de 386.396.957 F CFA, ” Ce télécentre contribue essentiellement à réduire la fracture numérique dans les régions et offre des emplois directs et indirects aux jeunes à travers le développement de l’économie numérique “, a indiqué le DG de l’Adetic.

Cérémonie d’inauguration

Il faut le souligner, le centre multimédia dispose d’une salle informatique afin de faciliter et accompagner la formation à l’appropriation des outils informatiques, des applications digitales et matériels du domaine des TIC ; une salle cybercafé équipée des ordinateurs Desktop pour permettre aux utilisateurs d’Internet d’en faire usage, une salle de réunion d’environ 120 places assises entre autres.

Dans son message de circonstance, le Ministre des postes et de l’économie numérique, Idriss Saleh Bachar s’est réjoui de la réalisation du projet, qui selon lui, « ouvrira des nouvelles portes d’opportunité aux jeunes de Doba », surtout en ce qui concerne les recherches.

A ce jour, six télécentres ont été construits et équipés dans les villes de Mongo, Abéché, Bongor, Biltine, Amdjarass et Doba. Sur ces six centres, le centre de Doba est le 5e qui a été inauguré.