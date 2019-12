Tchad : l’acquisition d’une boîte postale devient une obligation

TÉLÉCOMMUNICATION – Sur proposition du ministre des Postes, des Nouvelles technologies de l’information et de la Communication, deux projets de décret ont été adoptés le 19 décembre par le conseil ordinaire des Ministres.

Le premier est relatif à l’obligation de souscription à des boîtes postales sur le territoire national. Pour rappel, l’opérateur historique du secteur postal, la Société tchadienne des Postes et de l’Épargne (STPE) éprouve des difficultés pour assurer son fonctionnement et son implantation sur le marché. Au vu de ses soucis, elle ne peut répondre aux défis de la mondialisation, de la libéralisation, des concurrences et des Nouvelles technologies de l’information et de la communication.

En vue de revenir sur le terrain de la compétitivité, un programme de relance a été élaboré nécessitant la mobilisation des ressources financières suffisantes.

Ce projet de décret recommande la disposition d’une boîte postale, une des conditions désormais à prendre en compte à l’immatriculation au registre de commerce et du crédit mobilier (IRCCM) ainsi qu’à la délivrance des agréments et autorisation des Associations, Organisations et Sociétés.

A LIRE AUSSI : « Trump moins bien traité que Jésus », dénonce un élu républicain

Une simulation faite pour l’acquisition et l’attribution de 15.000 nouvelles boîtes postales permettra de dégager un chiffre d’affaires de 1,5 milliards de francs CFA.

Quant au deuxième projet de décret, celui-ci porte sur l’exonération des pays du G5 Sahel. Celui-ci va du paiement des frais d’itinérance pour les communications électroniques internationales entrantes au Tchad. Le projet est la concrétisation de la volonté des chefs d’État du G5 Sahel, exprimée lors du sommet de Niamey au Niger en février 2018.

Par la suite, une résolution portant suppression des frais d’itinérance au sein du G5 sahel a été formulée et adoptée au conseil des Ministres du 29 octobre 2019.

L’itinérance ou le « roaming » offre un certain confort et permet aux populations des pays du G5 Sahel de communiquer au tarif local en cas de voyage dans l’un des pays membres tout en conservant leurs numéros d’appel locaux.

A LIRE : sept projets de loi sur huit adoptés au conseil des Ministres

Cette tempérance contribuera à une plus grande intégration des populations de l’espace G5 Sahel et facilitera les renseignements entre ces pays frères pour une lutte accrue et plus efficace contre le terrorisme. Le Tchad, en prenant cette résolution, réaffirme sa volonté de respecter son engagement pris lors du Sommet du Niger. Cette dynamique enclenchée permet également au Tchad de tirer le bénéfice découlant de la suppression des frais d’itinérance.