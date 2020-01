Tchad : l’abattoir de Moundou sera inauguré en février 2020

Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Gayang Souaré a discuté hier lundi 20 janvier 2020 à son cabinet avec ses collègues de l’Economie et de la Planification de développement Issa Doubragne et celui des Infrastructures et des Transports Abdramane Mouctar Mahamat et de leurs directeurs généraux respectifs en vue de coordonner leurs actions.

Cette rencontre est une synergie d’action de trois départements qui vise à préparer les cérémonies de lancement et d’inauguration des infrastructures économique et de développement dans les provinces du Mayo-Kebbi est, Tandjilé et Logone occidental prévues pour la fin du mois de février 2020. Il s’agit entre autres des lancements des travaux de construction du pont sur le Logone reliant les villes de Bongor et Yagoua (Cameroun), du Projet d’Appui au Développement et à la Finance Inclusive au Tchad (PADLFIT) et de l’inauguration du Complexe industriel des Abattoirs du Logone (CIAL) à Moundou.

A l’issue de la rencontre les trois membres du gouvernement se sont accordés pour mettre en place un comité national d’organisation avec un plan d’action assorti d’un budget par un arrêté interministériel.