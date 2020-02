Tchad : l’abattoir de Moundou prêt pour être inauguré

Le chef de l’Etat Idriss Déby Itno est attendu ce samedi à Moundou chef-lieu de la province du Logone occidental, pour l’inauguration du Complexe industriel des abattoirs du Logone occidental.

En vue de s’assurer que tout est prêt pour l’ouverture du complexe, le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Gayang Souaré accompagné des autorités locales de la province s’est rendu sur le site de l’abattoir ce mercredi 26 février 2020. Les premières bêtes ont été abattues pour tester toute la chaîne de la production. De ce test, il ressort le complexe industriel des abattoirs du Logone occidental (Cial) est prêt pour son inauguration par le président de la République.

Avec ce complexe, Moundou, la capitale économique du Tchad, ville frontalière avec le Cameroun et via l’extérieur disposera d’un abattoir moderne correspondant aux normes internationales pour permettre au pays d’exporter sa viande. Car, l’exportation du bétail sur pied selon les spécialistes du domaine, n’est pas bénéfique pour l’économie tchadienne. Ainsi pour mettre en valeur tous les produits dérivés de l’élevage que l’initiative de la construction de cet abattoir a été prise par les plus hautes autorités du pays.

En effet, l’abattoir moderne de Moundou, dont le chantier a été lancé en 2015, a une capacité de production de 20 000 tonnes de viande par an, soit 200 bœufs et 400 petits ruminants par jour. Le stockage de réfrigération peut contenir jusqu’à 19 jours de production. Il est composé d’une unité de traitement des sous-produits (sang, os, cornes etc) d’une unité de pré traitement des cuirs et peaux, d’une station d’épuration des eaux usées et d’un ranch de quarantaine et d’embouche de 40 000 hectares.

C’est une société argentine, spécialisée dans la construction des abattoirs qui est en charge d’exécution des travaux. Le financement a été assuré par la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC).