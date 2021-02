Tchad : la ville de N’Djaména et ses environs disposent désormais des données spatiales

Une cérémonie de remise officielle de tous les plans de la ville de N’Djaména à la ministre de l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme, Mme Amina Ehemir Torna, a eu lieu ce mercredi 3 février.

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre du projet d’infrastructures des données spatiales sur la ville de N’Djaména et ses environs. Ce projet, selon ses porteurs, est financé intégralement sur fonds propres de l’Etat tchadien à hauteur de 5,5 milliards de FCFA. Il est porté par le Ministère de l’Aménagement du Territoire, du Développement de l’Habitat et de l’Urbanisme (MATDHU) et la mise en œuvre technique confiée au groupement franco-tchadien IGN FI-BECC (IGN FI est l’opérateur à l’export de l’Institut National Géographique Français).

L’intégralité des données géographiques disponibles aujourd’hui pour la capitale ont été réalisées exclusivement par des techniciens du MATDHU (IGN If ayant assuré un transfert de compétences et de technologie). Ces données permettent au Ministère de se positionner comme département leader en matière de production de données géographiques au niveau national mais aussi au niveau sous régional, assure-t-on du côté d’IGN FI.

Lecture des cartes sur ordinateur

Selon le MATDHU, la cartographie est un “puissant outil d’aide à la décision qui va permettre à de nombreux acteurs du développement de la ville d’optimiser la prise de décision sur la base d’une connaissance fiable, géométriquement incontestable, de l’espace urbain”. Il invite donc les acteurs institutionnels concernés par l’utilisation des données géographiques à se saisir de ces outils qui vont “répondre à des problématiques très transverses : cartographie sanitaire, implantation d’infrastructures, assainissement, amélioration de la gestion foncière…”. Car, estime ce Ministère, ils rendront les processus décisionnels “plus fluides et plus efficaces”.