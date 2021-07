Tchad: « la transition n’a pas réellement démarré », Me Nodjigoto Salomon

Le Comité de suivi de l’appel à la paix et à la réconciliation (CSAPR) a organisé un café de presse, dans un hôtel de la place, ce vendredi, 30 juillet 2021. Ce café de presse s’inscrit dans le cadre des activités de l’Observatoire citoyen de la transition. Il a été l’occasion pour le président dudit Observatoire, Me Nodjigoto Salomon de faire une évaluation des 100 jours du Conseil militaire de transition (CMT) au pouvoir.

Plus de cent jours après la mort brusque du président du Tchad, Idriss Déby Itno, « la transition n’a pas réellement démarré », car le Conseil militaire de transition (CMT) qui a pris le pouvoir depuis l’annonce de la mort de ce dernier, le 20 avril « ne parvient pas à convaincre les Tchadiens de sa volonté à réaliser une transition démocratique d’ici fin 2022 », constate le président de l’Observatoire citoyen de la transition, Me Nodjigoto Salemon.

Selon l’Observatoire, les engagements pris par le CMT sont loin d’être respectés. Au niveau national, relève-t-il « les tenants du pouvoir actuel à N’Djaména affichent la volonté de continuer la politique partisane menée par l’ancien gouvernement au mépris de lois, des principes d’égalité, d’équité et de critère de compétences ».

La Charte de transition qui devrait garantir la stabilité souhaitée, « n’a ni connu une révision, ni un réajustement pour permettre un équilibre de pouvoir et une gestion inclusive des institutions de la République », regrette Me Nodjigoto Salomon qui, ajoute que cette Charte « est appliquée de façon partielle et dans les contradictions et les irrégularités sans précèdent ».

Sur le plan international, d’après Me Nodjigoto Salomon, « force est de constater que les engagements pris par la communauté internationale peinent à se mettre en œuvre ».

Face à tout cela, l’Observatoire de citoyen de la transition appelle à la publication de l’agenda du dialogue national inclusif. Il demande en même temps, la révision de la Charte et la précision de la nature et la composition des organes de transition, sa durée… ainsi que la réconciliation entre tchadiennes et tchadiens.