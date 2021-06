Tchad : “la situation des diplômés sans emploi est la résultante de plusieurs décennies de mauvaise gouvernance” (Yaya Dillo Djerou)

Le président d’honneur de la plateforme Front national pour le changement (FNC), Yaya Dillo Djerou a rendu visite cet après-midi à la bourse du travail aux lauréats des écoles professionnelles en instance d’intégration en grève de la faim. Il a encouragé ces derniers dans leur lutte.

Quelques heures après le mot d’ordre de la grève de la faim, le président d’honneur de la plateforme politique Front national pour le changement (FNC), Yaya Dillo Djerou s’est rendu aux côtés des lauréats des écoles professionnelles en instance d’intégration. Une visite qui a pour objectif de réconforter les lauréats dans ce contexte particulier : la transition. Pour lui, l’Etat a failli à sa mission. “En réalité, lorsqu’un Etat crée une école professionnelle c’est pour répondre à un besoin particulier, soit dans le secteur public pour combler le vide soit dans le secteur privé pour répondre au marché de l’heure dans le contexte du pays’’, a indiqué le Yaya Dillo Djerou.

Les revendications des lauréats semblent préoccuper le chef de la plateforme FNC. Pour lui, cette situation est une manque d’initiative du gouvernement. “Former les jeunes et les laisser à la merci de la nature je crois que cela démontre combien de fois notre gouvernement manque d’initiative et de politique efficiente pour développer le capital humain’’, a relevé Yaya Dillo. Pour développer un pays, Yaya Dillo Djerou indique qu’il faut trois facteurs fondamental à savoir le capital, la main d’œuvre et l’intelligence. ‘’Si un Etat ne développe pas ces trois facteurs, il ne pourra jamais atteindre un développement quelconque’’, fait-il remarquer.

La situation des lauréats des écoles professionnelles en instance d’intégration est ‘’la résultante de plusieurs décennies de mauvaise gouvernance dans notre pays’’, déclare-t-il, avant d’indiquer que ces derniers en sont les victimes. ‘’Puisque s’il y a la bonne gouvernance, il est impossible que des personnes au profil douteux occupent des hautes fonctions et que des gens formés dans des conditions optimales des études se retrouvent à la rue’’, proteste-t-il.

Dans le même sens, Yaya Dillo Djerou interpelle la junte militaire à fournir des efforts pour développer le pays. ‘’Au lieu de se lancer dans le recrutement massif des militaires pour pouvoir solidifier ou reprendre l’ancien système dont l’armée a perdu toute sa valeur républicaine, il faut penser à ce que le Tchad puisse se relever’’.

Pour rappel, les lauréats des écoles professionnelles ont entamé une grève de la faim ce 30 juin. Elle durera trois jours.