Tchad: la section Synecs de l’Ecole Normale Supérieure d’Abéché suspend toutes les activités académiques

Les membres du Syndicat National des Enseignants et Chercheurs de l’Ecole Normale Supérieure d’Abéché décident à l’issue d’une Assemblée Générale tenue mercredi 1er juin 2022, de la suspension de toutes les activités académiques.

Les enseignants-chercheurs de l’Ecole Normale Supérieure d’Abéché (ENSA) se sont retrouvés ce mercredi en assemblée générale pour évaluer le mot d’ordre de préavis de grève lancé depuis une semaine.

Après débat, les enseignants-chercheurs de l’ENSA exigent les points suivants : le paiement intégral des arriérés des frais de correction du rapport de stage ; rétablissement de frais de téléphone des chefs de départements et de chef de services ; attribution de frais de formation de l’année académique 2020-2021 et 2021-2022 et surtout le départ immédiat et sans condition de Dr Al Tidjani Zakaria Mahamat, directeur général de l’ENSA.

De tout ce qui précède, la section SYNECS/ENSA suspend toutes les activités académiques dès ce mercredi 1er juin 2022, jusqu’à la satisfaction totale des points sus mentionnés.