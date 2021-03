Tchad: la réhabilitation des personnes handicapées au centre d’un atelier

Le ministère de la Femme et ses partenaires organisent ce mardi, à la Maison de la femme un atelier à l’occasion de la journée de la réhabilitation des personnes handicapées dans la société.

Sous le thème ‘Enjeux et défis de la réadaptation physique au Tchad”, la journée de la réhabilitation est à sa première édition. Elle est une initiative du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance. Cette journée offre l’occasion aux responsables dudit ministère et les différents responsables des associations des personnes handicapées d’orienter des réflexions sur comment venir en aide aux personnes handicapées et proposer des résolutions pour leur réhabilitation dans la société active.

Les participants à l’atelier

Pour Kayirim François, Directeur de la promotion des personnes handicapées, cette thématique est d’actualité car elle revêt une importance capitale dans la mesure où le Tchad demeure parmi les pays où les indicateurs de santé et particulièrement celui de la réadaptation sont moins reluisants.

Dans son intervention, Paulin Askem Nekouala, représentant de la directrice de l’ONG Humanité et Inclusion souligne l’importance de la tenue de cette atelier : “les besoins en réadaptation pour le Tchad sont immenses et un seul acteur travaillant en solo ne peut satisfaire l’attente. C’est pourquoi, il est urgent et pressant de profiter de cette journée pour réfléchir sur les goulots d’étranglement du secteur, analyser et proposer des pistes de solutions et élaborer une feuille de route qui servira de tremplin pour le suivi des actions concertées”.