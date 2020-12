Tchad : la Première dame plaide pour plus d’action dans la lutte contre le Sida

La Première dame Hinda Deby Itno, a presidé ce matin au palais du 15 janvier la cérémonie de commémoration de la journée mondiale de lutte contre le Sida.

Placée sous le thème: « Solidarité mondiale et responsabilité partagée», l’édition 2020 de la journée mondiale de lutte contre le Sida a été célébrée exceptionnellement ce samedi 05 décembre 2020 au lieu du 1er décembre comme prévu dans l’agenda international.

Cette commémoration est une opportunité pour sensibiliser à l’effet d’apporter un soutien aux personnes vivant avec le VIH/SIDA mais aussi un moment de réflexion sur ce qui a été accompli en matière de lutte contre le Sida et ce qu’il reste à accomplir.

« De gros efforts ont été réalisés en 2020 notamment l’accessibilité de la Charge virale qui a été rendue possible dans plusieurs sites de la capitale N’Djamena et dans la plupart des chefs-lieux de nos provinces. Nous disposons actuellement et plus des appareils Abbott et Amplix, 24 appareils GeneXert pour le Tchad qui font en plus de la charge virale VIH, la tuberculose, le diagnostic précoce de l’enfant et le diagnostic de la Covid-19 », fait savoir Adawaye Chetté, Secrétaire Exécutif National du Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS).

La Première dame Hinda Deby ITNO, présidente Pays de l’OPDAD, Ambassadrice Spéciale de l’ONUSIDA, a fait un plaidoyer pour plus d’action pour l’intensification de la lutte contre le Sida. Elle s’est engagée à contribuer à la vulgarisation des pratiques et conduites pour réduire de manière considérable les nouvelles infections. Elle a lancé en outre un appel à tous pour faire le dépistage volontaire.

« Nous appelons la population à une prise de conscience sincère car le Sida est là. Chacun doit connaitre son statut sérologique plus tôt pour prendre de l’avance sur le virus. Les personnes vivant avec le VIH sont appelées à faire le contrôle régulier de leur charge virale. Enfin, les médecins prescripteurs doivent aussi demander l’analyse de la charge virale. Engageons nous tous, pour atteindre les objectifs 95-95-95 à l’horizon », appelle-t-elle.