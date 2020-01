Tchad : la Police sanitaire en voie d’être opérationnelle

SANTE – Une rencontre d’échange a eu lieu ce vendredi au ministère de la Santé publique entre les acteurs de la Police sanitaire et les membres du gouvernement. Les échanges ont porté sur l’opérationnalisation de la Police sanitaire.

Créée le 3 octobre 2019 par décret 1611, la Police sanitaire est en voie d’être opérationnelle. Quelques acteurs et dix membres du gouvernement se sont rencontrés ce 3 janvier pour échanger sur l’opérationnalité de la Police sanitaire. Cette réunion vise à faire des propositions concrètes et réalisations pour aider à aller rapidement à l’opérationnalisation de la police sanitaire au Tchad.

La Police sanitaire est un organe consensuel réunissant tous les départements concernés, les partenaires et la société civile. Elle est chargée de promouvoir l’information, la sensibilisation, la communication en matière de la santé, d’hygiène publique et de protection de l’environnement. La Police sanitaire procédera aussi à la recherche, la constatation des infractions en matière d’hygiène et d’assainissement et leur répression conformément à la législation en vigueur.

Sa mission est plus spécifiquement de fédérer toutes les énergies afin de faire face à tous les problèmes liées à la santé, à l’hygiène publique et à l’environnement.

L’Association des droits des Consommateurs s’est félicitée de l’aboutissement de son plaidoyer, d’être aussi associée dans la politique du gouvernement de la République du Tchad. « Nous avons lutté pour qu’il ait une police sanitaire, une chose faite. L’ADC se félicite de faire partie du comité national de la police sanitaire. Nous espérons que la police sanitaire va aussi entrer en fonction dans le plus bref délai avec l’élaboration de différents textes d’application effectivement mis en place », a souligné le secrétaire général adjoint de l’ADC, Yaya Sidjim.