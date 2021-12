Tchad : la plateforme de 212 associations pour le soutien au CMT donne le sourire aux orphelins de SOS village

La plateforme de 212 associations pour le soutien au Conseil militaire de transition (CMT) à l’occasion du fête de Noël, a donné le sourires aux orphelins de SOS village d’enfants, ce jeudi 23 décembre au quartier N’djari.

Lazare Ahmat, coordonnateur de la prise en charge alternative SOS village d’enfants, pour les sourires aux enfants en ce période de la fête, est la meilleure chose que la plateforme de 212 associations pour le soutien au CMT à fait. “Ils sont sacrifiés leur temps et même les moyens pour que ces orphelins fêtent Noël avec les autres enfants. Nous sommes très contents, nos enfants vont jouer avec aux autres enfants dans le monde d’être dans la joie” souris le Lazare Ahmat.

Selon le Coordonnateur national de la plateforme 212 Mahamat Nour Haggar, Noël est la plus belle fête de l’année. C’est un joie pour les enfants et pour les parents. ” Mais c’est aussi la plus triste pour les pauvres, les démunis, enfants oubliés, les enfants vivants dans les institutions d’accueil surtout les orphelins, …” souligne-t-il.

” Nous leur apportons la joie et le confort en cette période spécial de la fête de Noël. Pour les enfants qui attendent des cadeaux de Père Noël, nous apportons une sourire pour qu’ils ne sentent pas délaisser” apporte le Coordonnateur Mahamat Nour Haggar.